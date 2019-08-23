Сразу восемь клубов из Испании хотят подписать игрока сборной Украины
Защитник "Леганеса" Василий Кравец может на правах аренды продолжить карьеру во втором по силе чемпионате Испании.
По информации elgoldigital.com главным претендентом на украинского игрока считается "Арсенал".
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Кроме "арагонцев", интерес к Кравцу приписывают "Малаге", "Кадису", "Овьедо", "Альмерии", "Луго" и "Жироне". Также среди претендентов на защитника называется и "Альбасете", за который выступает украинский нападающий Роман Зозуля.
К слову, Кравец перешел в "Леганес" из "Луго" в начале этого года. 22-летний украинец отыграл за "пепинерос" 6 матчей в прошлом чемпионате Испании. В первом туре нынешнего розыгрыша Ла Лиги Кравец не попал даже в заявку на поединок против "Осасуны" (0:1).
В целом, в Испании Кравец играет с января 2017 года, именно тогда он перешел в "Луго" из "Карпат".
Спорт 24 писал, что Василий Кравец может покинуть "Леганес" еще этим летом. Украинец не убедил тренерский штаб во время предсезонных сборов, и Маурисио Пеллегрино не рассчитывает на него в этом сезоне.