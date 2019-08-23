Сразу восемь клубов из Испании хотят подписать игрока сборной Украины

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Василий Кравец
Василий Кравец / Фото из открытых источников

Защитник "Леганеса" Василий Кравец может на правах аренды продолжить карьеру во втором по силе чемпионате Испании.

По информации elgoldigital.com главным претендентом на украинского игрока считается "Арсенал".

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Кроме "арагонцев", интерес к Кравцу приписывают "Малаге", "Кадису", "Овьедо", "Альмерии", "Луго" и "Жироне". Также среди претендентов на защитника называется и "Альбасете", за который выступает украинский нападающий Роман Зозуля.

К слову, Кравец перешел в "Леганес" из "Луго" в начале этого года. 22-летний украинец отыграл за "пепинерос" 6 матчей в прошлом чемпионате Испании. В первом туре нынешнего розыгрыша Ла Лиги Кравец не попал даже в заявку на поединок против "Осасуны" (0:1).

В целом, в Испании Кравец играет с января 2017 года, именно тогда он перешел в "Луго" из "Карпат".

Спорт 24 писал, что Василий Кравец может покинуть "Леганес" еще этим летом. Украинец не убедил тренерский штаб во время предсезонных сборов, и Маурисио Пеллегрино не рассчитывает на него в этом сезоне.

blog_ava
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Теги: Спорт Футбол Василий Кравец
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