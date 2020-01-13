Среди претендентов на "Оскар" – фильм о гонках, основанный на реальных событиях

Опубликованы фильмы, которые в 2020 году будут претендовать на награды Американской академии киноискусства – "Оскар". Среди них и фильм "Аутсайдеры" (оригинальное название Ford vs Ferrari).

Лента "Аутсайдеры" претендует на награду "Лучший фильм". Также она среди номинантов на победу за лучший монтаж

К слову: Оскар-2020: список номинантов престижной премии

О чем фильм "Аутсайдеры"?

Фильм рассказывает историю создателя модифицированных версий Ford Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон) и талантливого гонщика и тест-пилота Кена Майлза (Кристиан Бейл). Именно они занимались созданием легендарного Ford GT40, чтобы противостоять Ferrari на гонках "24 часа Ле-Мана". События происходят в середине 60-х годов XX века, когда они оба работали над этим спорткаром.

В то время Ferrari выиграли пять гонок подряд. Генри Форд II хотел купить Ferrari, однако Энцо Феррари ответил отказом (Ferrari в итоге купил автопроизводитель Fiat).

Спортивная драма "Аутсайдеры" основана на книге американского писателя и журналиста Э. Дж. Бейма "Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их бой за скорость и славу на Ле-Мане", вышедшей в 2009 году.

Снимали ленту в разных локациях, в том числе и на реальной трассе, где проводятся знаменитые гонки "24 часа Ле-Ман".

Смотрите официальный трейлер фильма "Аутсайдеры"

Вручения награды "Оскар" состоится 10 февраля.