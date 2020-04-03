Срна назвал четырех игроков "Динамо", которые могли бы усилить "Шахтер"

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна назвал футболистов УПЛ, которые бы усилили донецкий клуб.

Интересно, что все исполнители, которых назвал Дарио, являются игроками киевского "Динамо".

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В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки "Динамо", но по качеству они могли бы усилить "Шахтер".

Это – будущее украинского футбола и "Динамо". Это – лучшие игроки киевского клуба,

– сказал Срна в прямом эфире в инстаграме "Шахтера".

После 23 туров в чемпионате Украины "Шахтер" уверенно лидирует. "Горняки" выиграют у "Динамо" до 13 очков.

"Динамо" сейчас находится на второй строчке, хотя и набрало одинаковое количество очков с "Зарей". Луганчане опережают киевлян благодаря лучшей статистике в очных матчах.

Сейчас чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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