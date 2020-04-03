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Срна назвал четырех игроков "Динамо", которые могли бы усилить "Шахтер"

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Дарио Срна / ФК "Шахтер"

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна назвал футболистов УПЛ, которые бы усилили донецкий клуб.

Интересно, что все исполнители, которых назвал Дарио, являются игроками киевского "Динамо".

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В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Есть Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев – это все игроки "Динамо", но по качеству они могли бы усилить "Шахтер".

Это – будущее украинского футбола и "Динамо". Это – лучшие игроки киевского клуба,
– сказал Срна в прямом эфире в инстаграме "Шахтера".

  • После 23 туров в чемпионате Украины "Шахтер" уверенно лидирует. "Горняки" выиграют у "Динамо" до 13 очков.
  • "Динамо" сейчас находится на второй строчке, хотя и набрало одинаковое количество очков с "Зарей". Луганчане опережают киевлян благодаря лучшей статистике в очных матчах.
  • Сейчас чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Теги: Спорт Футбол
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