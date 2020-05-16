В США опубликовали результаты вскрытия тела пилота вертолета Коби Брайанта
Департамент судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес опубликовал результаты вскрытия всех жертв катастрофы вертолета, в котором погибли легенда "Лейкерс" Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.
Пилот вертолета Коби Брайанта Ара Зобаян не употреблял ни алкоголя, ни наркотиков. Об этом свидетельствуют результаты аутопсии, сообщает АР.
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Согласно отчету, все жертвы авиакатастрофы погибли мгновенно в результате сильного удара. Причиной смерти является несчастный случай.
"В отчете предоставили информацию о том, насколько жесткой была авиакатастрофа. В частности, описываются сломанные кости, разбросанные части тел, резкий запах от остатков сгоревшей одежды", – говорится в сообщении.
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно возле города Калабасас утром 26 января по местному времени.
- Все девять человек, находившиеся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находились ее партнер в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь.
- Впоследствии стало известно, что вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его гибели.
- Журнал Time посвятил обложку погибшему Коби Брайанту. А по всему Лос-Анджелесу появляются граффити в его честь.
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