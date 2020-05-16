В США опубликовали результаты вскрытия тела пилота вертолета Коби Брайанта

Департамент судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес опубликовал результаты вскрытия всех жертв катастрофы вертолета, в котором погибли легенда "Лейкерс" Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

Пилот вертолета Коби Брайанта Ара Зобаян не употреблял ни алкоголя, ни наркотиков. Об этом свидетельствуют результаты аутопсии, сообщает АР.

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Согласно отчету, все жертвы авиакатастрофы погибли мгновенно в результате сильного удара. Причиной смерти является несчастный случай.

"В отчете предоставили информацию о том, насколько жесткой была авиакатастрофа. В частности, описываются сломанные кости, разбросанные части тел, резкий запах от остатков сгоревшей одежды", – говорится в сообщении.

Что известно о смерти Коби Брайанта

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