Стал известен гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом: боксер поделил деньги с отцом

Стала известна сумма призовых, которые чемпион мира в легком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко заработал за последний бой.

Как известно, в конце августа Ломаченко получил третий пояс в легком весе после победы над британцем Люком Кэмпбеллом.

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За этот бой Ломаченко получил 3,8 миллиона долларов. При этом украинец заплатил с этой суммы налоги, а также отдал процент промоутерской компании Top Rank и менеджеру Эгису Климасу.

Это был первый бой Ломаченко на профессиональном ринге в Великобритании. Соответственно, это был первый гонорар, который выплатили нашему чемпиону в фунтах. 3 миллиона фунтов равны 3,8 миллиона долларов.

Но после уплаты налогов и комиссии своей промоутерской компании Тор Rank и менеджеру Егис Климас осталось около 2 млн долларов. По инициативе Василия они были разделены пополам между ним и его отцом и тренером Анатолием Ломаченко.

Спорт 24 писал, что чемпион мира WBC Девин Хейни (24-0, 15 КО) выразил желание драться с Ломаченко. Основанием послужила успешная защита пояса в бою с доминиканцем Альфредо Сантьяго.