Стали известны огромные гонорары боксеров в поединке Деревянченко – Головкин

В ночь с 5-го на 6 октября в Нью-Йорке (США) украинец Сергей Деревянченко проведет бой против Геннадия Головкина (Казахстан) за вакантный титул по версии IBF в среднем весе.

Стали известны суммы гонораров, которые заработают основные действующие лица боксерского шоу. Читайте также: Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин пополнит банковский счет на 15 млн долларов. Его соперник Сергей Деревянченко станет богаче на 5,2 млн долларов. Для украинца это уже вторая попытка завладеть поясом IBF. Впервые украинец его оспаривал в октябре 2018 года и тогда уступил раздельным решением судей Даниэлю Джейкобсу. Геннадий Головкин – бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Обзор поединка Головкин – Деревянченко читайте на сайте Спорт24.