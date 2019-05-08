Стали известны сроки восстановления Усика после травмы

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Александр Усик травмировался
Александр Усик травмировался / facebook.com/Alexanderusyk

Менеджер украинского тяжеловеса Александра Усика (16-0, 12 КО) Эгис Климас рассказал о травме чемпиона WBC, WBO и IBF перед дебютом в супертяжелом дивизионе и о сроках восстановления.

Бой должен был состояться 25 мая, но теперь, вероятно, боксеры не выйдут на ринг раньше осени. Слова Климаса цитирует ESPN.

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Это были два месяца тяжелой работы и подготовка шла каждый день. Осталось только две недели до боя, но он травмировался. Конечно, все разочарованы, особенно Усик. Он выбыл примерно на месяц. Врач сказал, что ему нельзя ничего делать рукой в ​​течение этого месяца. Затем будет еще месяц или два на восстановление и, надеемся, он сможет провести свой бой где-то в сентябре,
– отметил Климас.

К слову, перед финалом WBSS Усик также получил травму локтя и бой с Муратом Гассиевым пришлось отложить. В итоге, украинец победил и стал абсолютным чемпионом мира.

Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в поединке с Карлосом Такамом. Победа в этом поединке могла бы позволить украинцу драться за титул WBO против Энтони Джошуа.

Если Карлос Такам победит Александра Усика, то может получить 800 тысяч долларов. Александр за бой заработает более миллиона долларов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Усик – Таккам Бокс
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