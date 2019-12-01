Стало известно где будет тренироваться и жить сборная Украины перед Евро-2020 и во время турнира

Сборная Украины сыграет на Евро-2020. Уже известно где и с кем сыграет украинская команда.

Напомним, сборная Украины попала в группу C. Там соперниками сборной Украины стали сборные Нидерландов и Австрии. еще одного соперника украинцы получат аж в марте 2020 года. Это будет либо сборная Румынии, если выиграет квалификацию Лиги наций. Либо одна из четырех сборных – Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово.

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Первый матч против Нидерландов сборная Украины сыграет в Амстердаме 14 июня. После этого два матча проведет в Бухаресте – 18 и 22 июня.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, где и как будет готовиться сборная к Евро-2020. А также где будет жить во время самого турнира.

"Готовиться сборная будет в Харькове. Во время Евро-2020 базироваться команда будет в Бухаресте, есть предварительная договоренность. Город нам понравился, мы уже поработали с посольством Украины в Румынии, пересмотрели условия", – рассказал Андрей Павелко.

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