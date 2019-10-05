Стало известно, где и когда можно приобрести билеты на матч Кубка Украины "Динамо" – "Шахтер"

Билеты на матч Кубка Украины между "Динамо" и Шахтером поступят в продажу уже 5 октября.

Стоимость билетов варьируется от 60 до 1000 гривен, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Билеты можно приобрести в кассах на Троицкой площади, возле станции метро "Олимпийская", а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. Кроме этого, билеты можно приобрести онлайн.

Матч 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится на НСК Олимпийский 30 октября. Старт встречи – 19:30.

К слову, "Динамо" и "Шахтер" 16-й раз в истории Кубка Украины встретятся в очном поединке. Десять противостояний выиграл "Шахтер", а "Динамо" – только пять. Вся статистика матчей – в нашем материале.