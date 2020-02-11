Стало известно, когда команды Зинченко и Ярмоленко сыграют перенесенный матч из-за шторма

На прошлых выходных должен был состояться матч АПЛ между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити". Однако, погодные условия помешали командам выйти на поле.

Новая дата была найдена довольно быстро. По официальным данным, лондонский и манчестерский клубы сыграют 19 февраля. Начало матча в 21:30 по Киеву.

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Как известно, матч был перенесен из-за тяжелых погодных условий. На Европу надвигался шторм "Сиара", и в целях безопасности всех участников игры было принято решение перенести матч.

Ни Александр Зинченко, ни Андрей Ярмоленко не сыграли бы в поединке. Зинченко отбывает дисквалификацию за удаление в игре с "Тоттенхэмом". А Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы.

На данный момент "горожане" занимают второе место в турнирной таблице и главная их цель – удержаться там. Догнать "Ливерпуль" практически невозможно. "Вест Хэм" идет в зоне вылета и ведет отчаянную борьбу за выживание.