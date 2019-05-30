Стало известно, когда состоится важнейший поединок в карьере Усика

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Эдди Хирн, промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) и Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), заявил, что украинский и американский боксеры могут провести бой уже в этом году.

По его словам, в случае победы Джошуа над Энди Руисом, чемпиону WBA, IBF и WBO нужно будет осенью провести обязательную защиту.

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Кроме Усика, также обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев из Болгарии. Журналист Los Angeles Times Ланс Пугмайр рассказал в Twitter: "Хирн сказал, что он ожидает следующий бой Джошуа в ноябре. Против Усика или Пулева".

Окончательно назвать имя следующего соперника Джошуа промоутер обещает в начале осени.

Напомним, что 32-летний Усик в данный момент восстанавливается после травмы бицепса, которую он получил в ходе подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такама. Усик владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в первом тяжелом весе.

Что касается 29-летнего Джошуа, то он является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе.

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Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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