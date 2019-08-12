Стало известно новое место проведения матча "Мариуполя" в Лиге Европы из-за обвала крыши

Нидерландский футбольный клуб АЗ неожиданно для себя столкнулся с проблемой поиска домашнего стадиона для ближайших матчей.

Спорт 24 писал, что в субботу, 10 августа, матч "Мариуполя" в Лиге Европы оказался на грани срыва. Все из-за крыши на стадионе АЗ, которая обрушилась на трибуны. Упало перекрытие центральных трибун стадиона AFAS, где и выступает АЗ.

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Будущие два матча, которые имеют домашний статус, АЗ Алкмар вынужден будет провести на стадионе "АДО Ден Хааг", где проводит свои домашние матчи одноименный клуб из Гааги.



Арена "АДО Ден Хааг"

Напомним, что один из матчей – поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя". Эта встреча должна состоится 15 августа, начало – в 21:30.

В домашнем матче "Мариуполь" сыграл вничью с АЗ благодаря невероятным сейвам Худжамова.