Стало известно, отдаст ли "Динамо" юного таланта в аренду

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Николай Шапаренко
Николай Шапаренко / ФК "Динамо"

Журналист Сергей Болотников прокомментировал ситуацию с 20-летним украинским полузащитником киевского "Динамо" Николаем Шапаренко.

Ведущий шоу "ТаТоТаке" рассказал, почему полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко переведен в дубль.

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Информация о переговорах Шапаренко с "Зарей" – неправда. Если бы Николай так поступил, то у него были бы очень серьезные проблемы. Такой трансфер возможен только на уровне руководителей клубов, но таких переговоров пока нет. Шапаренко – любимый игрок Григория Суркиса, поэтому не так все будет просто – его будут держать до последнего.

У хавбека нет конфликта с Хацкевичем, как это было раньше. У человека очень тяжелый характер: если его не ставят [основной состав], с ним трудно справиться. Хороший тренер должен находить подход ко всем игрокам, а если не можешь – надо отправлять, не держать,
– сказал Болотников.

Шапаренко в новом сезоне не сыграл ни одного официального матча. СМИ даже сообщали, что Николая перевели во вторую команду.

Также была информация, что Николай Шапаренко может пополнить состав луганской "Зари". 20-летний футболист провел переговоры с тренерским штабом луганчан в Киеве.

В прошлом сезоне Шапаренко сыграл за "Динамо" во всех турнирах 33 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Теги: Новости Спорта Динамо Спорт Футбол
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