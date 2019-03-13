Стало известно, сколько Дмитрий Пидручный заработал за победу на чемпионате мира по биатлону

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Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Радио Свобода

Украинец Дмитрий Пидручный победил в гонке-преследовании на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстенсунде. За эту победу спортсмен получил призовые.

За победу на чемпионате мира Дмитрий Пидручный получил 25 тысяч евро призовых. Еще 10 тысяч евро украинец получил за четвертое место в спринте. Таким образом украинец уже заработал 35 тысяч евро за выступления на чемпионате мира по биатлону 2019 года.

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Победа Дмитрия Подручного на чемпионате мира по биатлону

  • Дмитрий Пидручный выиграл золото чемпионата мира по биатлону. Украинцу не было равных в гонке преследования. Украинский биатлонист допустил только два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал отличную скорость. Дмитрий преодолел дистанцию за 31 минуту и 54 секунды.
  • Во время церемонии награждения Пидручный не сдерживал эмоций – пел гимн Украины и плакал.
  • Дмитрий Пидручный не выступит в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона Дмитрий Пидручный
Источник: 24 Канал
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