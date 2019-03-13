Стало известно, сколько Дмитрий Пидручный заработал за победу на чемпионате мира по биатлону

Украинец Дмитрий Пидручный победил в гонке-преследовании на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстенсунде. За эту победу спортсмен получил призовые.

За победу на чемпионате мира Дмитрий Пидручный получил 25 тысяч евро призовых. Еще 10 тысяч евро украинец получил за четвертое место в спринте. Таким образом украинец уже заработал 35 тысяч евро за выступления на чемпионате мира по биатлону 2019 года.

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