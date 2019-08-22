Стало известно состояние мужчины, которого ударил МакГрегор

Пожилой мужчина, которого ударил Конор Макгрегор, впервые прокомментировал инцидент с бойцом в одном из дублинских пабов. Мужчина пожаловался, что у него целую неделю болела голова.

В то же время летний мужчина заявил, что его жизни на этот момент нет никакой угрозы.

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Он нанес удар мне в голову. Она болела целую неделю. Нет никакой угрозы моей жизни или что-то в этом роде. Мне не нравится этот человек. Теперь его репутация наверняка пострадает. Он хулиган. Хулиган, у которого есть деньги,

– заявил потерпевший.

Чемпион UFC в двух весовых категориях в апреле наведался в один из пабов Дублина, где угощал всех присутствующих виски Proper 12, но пожилой мужчина отказался. Конор ударил его кулаком в голову.

Видео удара МакГрегора

Из-за этого один из владельцев ирландского паба во Флориде вылил все запасы виски в унитаз, пообещав больше не продавать его.

Также в сторону Конора Макгрегора полетели разнообразные обвинения. А ирландский боксер Люк Келер вызвал Макгрегора на бой. Он является чемпионом Европы WBO в среднем весе.