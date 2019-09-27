Билеты на финальную часть Евро-2020: где купить и какая цена

С 12 июня до 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе будет проходить Евро-2020. Летом завершился первый этап продажи билетов и в УЕФА сообщили о бешеном спросе.

Кто уже получил билеты

Первая фаза продажи билетов, которая завершилась летом, давала болельщикам оптимальный шанс поехать на Евро-2020. Даже если конкретная заявка не выиграет, болельщики примут участие в программе Fans First. Фанаты получат письмо на электронную почту, как только появится возможность купить билеты.

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В связи с повышенным интересом билеты на все матчи были разыграны с помощью лотереи между всеми корректными заявкам. Лотерея состоялась в конце июля. До середины августа все претенденты узнали судьбу своей заявки и в указанный срок должны были выкупить билеты.

Когда будет следующий этап продажи билетов

В декабре 2019 года начинается прием заявок от болельщиков сборных, вышедших в финальную стадию. В апреле 2020 года начинается прием заявок от болельщиков, чьи сборные вышли в финальную стадию через стыковые матчи.

Купить билеты на Евро-2020 можно исключительно на сайте euro2020.com/tickets.

Ответы на часто задаваемые вопросы по билетам – читайте на сайте УЕФА.

Что нужно знать о билетах на Евро-2020

Билеты на Евро-2020 продаются в трех категориях. Расположение и цена мест зависит от конфигурации стадиона. Билеты можно приобрести на все стадии турнира: групповой этап, 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020, которые состоятся в Баку, Будапеште и Бухаресте. В Баку состоятся три матча группового этапа и один четвертьфинал. Самая низкая цена 30 евро (третья категория), 75 евро (вторая категория) и 125 евро (первая категория).

Такие же цены на матчи в Будапеште и Бухаресте. Единственное отличие – Будапешт и Бухарест примут по одному матчу 1/8 финала, а Баку – четвертьфинал.

Также можно подать заявку на матчи полуфинала и финала, которые состоятся в Лондоне. Самый дешевый билет на полуфинал в фан-зону стоит 85 евро. 195 евро (третья категория), 345 (вторая категория) и 595 евро (первая категория).

Что касается финала, то фан-зона 95 евро, 295 евро (третья категория), 595 евро (вторая категория), 945 евро (первая категория).

Хозяева, которые выйдут в финальную стадию, проведут на родном стадионе минимум два матча в группе, но в плей-офф таких гарантий уже нет. Если обе страны-хозяйки в отдельной группе вышли в финальную стадию, специальная жеребьевка решит, где пройдет их очная встреча.

Открытие Евро-2020 состоится 12 июня в Риме (Италия) на "Олимпийском" стадионе. Начало игры в 21:00 по местному времени.

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Важно. На данный момент квалификация чемпионата Европы 2020 года еще продолжается. Ни одна сборная не гарантировала себе участие. Сборная Украины лидирует в своей отборочной группе. Даже, если сборная Украины выйдет на Евро-2020, на этот момент не известно, в каком городе состоятся матчи "сине-желтых". Жеребьевка финальной стадии Евро-2020 состоится 30 ноября 2019 года.