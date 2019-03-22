Степаненко раскрыл причины провала сборной Украины на Евро-2016

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Тарас Степаненко раскрыл причины неудачи национальной команды на чемпионате Европы-2016, который проходил во Франции. Украинская команда, которую возглавлял Михаил Фоменко, проиграла все три матча.

Степаненко рассказал, что во Францию ехали два лагеря игроков.

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"В сборную ехали два лагеря. Я ребят видел только на тренировках. На завтраках, обедах, ужинах никого не было. Не знаю, кто и чем занимался. Михаил Фоменко дисциплинированный тренер, но мне не понравилось его отношение к Евро-2016.

Как можно было провалить три матча? Я не буду называть фамилии, но во время отработки стандартов чудак говорит "На**й оно мне надо", а потом в матче с Северной Ирландией его игрок забивает гол со стандартного положения.

Мне все равно, чем ты занимаешься целый день, но сделай свое дело. Я к себе так отношусь. Если я что-то плохо делаю в период подготовки к матчу, а потом хе**ю в игре играю, то я себе вдвойне по затылку дам. Как можно добиться результата, если ты ничего не хочешь делать", – сказал Тарас.

Кроме того Степаненко не считает, что сборная Украины провалилась на Евро-2016 из-за его конфликта с Андреем Ярмоленко.

Я думаю, что нет. Это один из факторов, но, в первую очередь, это из-за отсутствия контроля и дисциплины,

– отметил футболист.

Украинская сборная проиграла все матчи группы С, где ее соперниками были сборные Германии, Польши и Северной Ирландии. Национальная команда на групповом этапе пропустила 5 голов, не забив при этом ни одного, что стало антирекордом турнира.

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