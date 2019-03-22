Степаненко раскрыл причины провала сборной Украины на Евро-2016

6 Читати новину українською
Сборная Украины против Северной Ирландии
Сборная Украины против Северной Ирландии / twitter.com

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Тарас Степаненко раскрыл причины неудачи национальной команды на чемпионате Европы-2016, который проходил во Франции. Украинская команда, которую возглавлял Михаил Фоменко, проиграла все три матча.

Степаненко рассказал, что во Францию ехали два лагеря игроков.

Читайте также: Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб

"В сборную ехали два лагеря. Я ребят видел только на тренировках. На завтраках, обедах, ужинах никого не было. Не знаю, кто и чем занимался. Михаил Фоменко дисциплинированный тренер, но мне не понравилось его отношение к Евро-2016.

Как можно было провалить три матча? Я не буду называть фамилии, но во время отработки стандартов чудак говорит "На**й оно мне надо", а потом в матче с Северной Ирландией его игрок забивает гол со стандартного положения.

Мне все равно, чем ты занимаешься целый день, но сделай свое дело. Я к себе так отношусь. Если я что-то плохо делаю в период подготовки к матчу, а потом хе**ю в игре играю, то я себе вдвойне по затылку дам. Как можно добиться результата, если ты ничего не хочешь делать", – сказал Тарас.

Кроме того Степаненко не считает, что сборная Украины провалилась на Евро-2016 из-за его конфликта с Андреем Ярмоленко.

Я думаю, что нет. Это один из факторов, но, в первую очередь, это из-за отсутствия контроля и дисциплины,
– отметил футболист.

Украинская сборная проиграла все матчи группы С, где ее соперниками были сборные Германии, Польши и Северной Ирландии. Национальная команда на групповом этапе пропустила 5 голов, не забив при этом ни одного, что стало антирекордом турнира.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Без договора: кого могут отключить от электроснабжения с 1 апреля
сегодня
1590
Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Евро-2016
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
сегодня 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
139
Португалия – Украина: анонс матча квалификации на Евро-2020
сегодня 08:00 Португалия – Украина: анонс матча квалификации на Евро-2020
282
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
21 марта 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
81
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
21 марта 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 151
Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
21 марта 15:09 Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
104
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук