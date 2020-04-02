Стоимость футболистов упадет на 28% – больше всего пострадают "Манчестер Сити" и "Барселона"
Финансовый кризис, надвигающийся на мировой футбол из-за пандемии коронавируса, повлияет на трансферный рынок. Аналитический центр CIES Football Observatory назвал клубы топ-5 чемпионатов Европы, составы которых обесценятся больше всего. Кроме того, центр утверждает, что стоимость футболистов упадет на 28%.
Согласно расчетам CIES, стоимость игроков топ-5 лиг упадет на 28%, если до конца июня клубы не будут проводить никакие матчи и не продлят контракты с футболистами, информирует Tribuna.com.
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Больше всего обесценится состав "Манчестер Сити", в котором выступает украинец Александр Зинченко. Футболисты английского клуба до конца июня суммарно потеряют в цене 412 миллионов евро.
Топ-10 клубов, составы которых подешевеют больше всего:
- "Манчестер Сити" – меньше на 412 миллионов
- "Барселона" – 366 миллионов
- "Ливерпуль" – 353 миллиона
- "Реал" – 350 миллионов
- ПСЖ – 302 миллиона
- "Манчестер Юнайтед" – 293 миллиона
- "Интер" – 276 миллионов
- "Бавария" – 267 миллионов
- "Челси" – 251 миллион
- "Тоттенхэм" – 227 миллионов
При подсчетах учитывалась цена топ-20 самых дорогих игроков команды по состоянию на 11 марта, а прогнозируемая сумма указана на 30 июня 2020.
Степень снижения суммы трансфера каждого игрока варьируется в зависимости от нескольких факторов: его возраст, продолжительность контракта, карьера и последние результаты.
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Больше всего в цене потеряют возрастные футболисты с краткосрочными контрактами, которые сыграли меньше матчей в текущем сезоне, чем в предыдущем.
Например, согласно CIES, предполагаемая трансферная стоимость хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба сократится почти вдвое – с 65 миллионов евро до 35 миллионов.
При таком сценарии больше всего обесценится состав французского "Марселя" – на 38%, а меньше всего – состав "Бреста" (16%).
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