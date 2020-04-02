Стоимость футболистов упадет на 28% – больше всего пострадают "Манчестер Сити" и "Барселона"

Финансовый кризис, надвигающийся на мировой футбол из-за пандемии коронавируса, повлияет на трансферный рынок. Аналитический центр CIES Football Observatory назвал клубы топ-5 чемпионатов Европы, составы которых обесценятся больше всего. Кроме того, центр утверждает, что стоимость футболистов упадет на 28%.

Согласно расчетам CIES, стоимость игроков топ-5 лиг упадет на 28%, если до конца июня клубы не будут проводить никакие матчи и не продлят контракты с футболистами, информирует Tribuna.com.

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Больше всего обесценится состав "Манчестер Сити", в котором выступает украинец Александр Зинченко. Футболисты английского клуба до конца июня суммарно потеряют в цене 412 миллионов евро.

Топ-10 клубов, составы которых подешевеют больше всего:

"Манчестер Сити" – меньше на 412 миллионов "Барселона" – 366 миллионов "Ливерпуль" – 353 миллиона "Реал" – 350 миллионов ПСЖ – 302 миллиона "Манчестер Юнайтед" – 293 миллиона "Интер" – 276 миллионов "Бавария" – 267 миллионов "Челси" – 251 миллион "Тоттенхэм" – 227 миллионов

При подсчетах учитывалась цена топ-20 самых дорогих игроков команды по состоянию на 11 марта, а прогнозируемая сумма указана на 30 июня 2020.

Степень снижения суммы трансфера каждого игрока варьируется в зависимости от нескольких факторов: его возраст, продолжительность контракта, карьера и последние результаты.

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Больше всего в цене потеряют возрастные футболисты с краткосрочными контрактами, которые сыграли меньше матчей в текущем сезоне, чем в предыдущем.

Например, согласно CIES, предполагаемая трансферная стоимость хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба сократится почти вдвое – с 65 миллионов евро до 35 миллионов.

При таком сценарии больше всего обесценится состав французского "Марселя" – на 38%, а меньше всего – состав "Бреста" (16%).

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