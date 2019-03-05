Стоит ли Владимиру Кличко возобновлять боксерскую карьеру – опрос читателей

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Владимир Кличко
Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко получил предложение возобновить спортивную карьеру. На кону – 1 миллиард гривен (или 40 миллионов долларов). И для этого надо победить трех боксеров.

Предложение Владимиру Кличко выйти в ринг сделала стриминговая платформа DAZN. Ее руководство предложило украинцу провести три боя в 2019 году. За победы в этих поединках боксер получит 40 миллионов долларов. А также проценты от трансляции второго и третьего поединков.

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И стоит напомнить, что Владимир Кличко еще в 2017 году закончил карьеру. Сейчас ему 42 года (25 марта исполнится 43). Поэтому для того, чтобы хотя бы набрать форму, ему нужно будет время. Да и соперники будут грозные.

По сообщению СМИ, первым соперником Владимира Кличко должен быть боксер, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Два следующих соперника - это Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Первому из них Кличко-младший проиграл свои титулы чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе. Это произошло еще 28 ноября 2015 года. А поражение зафиксировали судьи после 12 раундов.

Энтони Джошуа победил Владимира Кличко 29 апреля 2017 года. При том что рефери остановил бой в 11-м раунде после двух нокдаунов украинца. В этом бою Кличко потерял вакантные титулы WBA и IBO. А уже 3 августа 2017 года он объявил о завершении спортивной карьеры.

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Таким образом, Кличко должен драться против двух боксеров, которые до сих пор боксируют. И которым проиграл свои последние бои на профессиональном ринге. Так стоит ли ему возвращаться в ринг?

 

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Бокс
Источник: 24 Канал
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