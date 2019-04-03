Суд вынес строгое решение российским футболистам-забиякам Мамаеву и Кокорину

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Александр Кокорин и Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев / Фото из открытых источников

В среду, 3 апреля, в Пресненском суде Москвы состоялось предварительное заседание по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

ТСрок задержания футболистов под стражей был продлен еще на полгода – до 25 сентября. Следующее заседание состоится 9 апреля.

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"Объективные причины возврата следствия в прокуратуру не выявлены. Суд оставляет Кокорина и Мамаева под стражей до 25 сентября", – заявил судья.

Кокорин и Мамаев содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои".

Что произошло с Кокориным и Мамаевым

  • 7 октября, в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы.
  • После чего состоялся целый ряд незаконных поступков компании навеселе. 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения.
  • Сначала Кокорин и Мамаев были задержаны в СИЗО до 8 декабря. Впоследствии их арест продлили до 8 февраля 2019 года.

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Теги: Спорт Футбол Новости России
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