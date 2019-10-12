Суперлига Пари-Матч: "Киев-Баскет" и "Химик" одержали разгромные победы, триумф "Днепра"

В субботу, 12-го октября, состоялись очередные матчи Суперлиги Пари-Матч. Победы удалось одержать "Химику", "Днепру" и "Киев Баскету".

Днепр – Запорожье 96:85 (25:23, 26:19, 21:22, 24:21)

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"Днепр" принимал "Запорожье" в своем третьем домашнем матче на старте регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. Команды результативно начали матч, набрав за стартовую четверть 48 очков на двоих, однако минимальные 2 очка преимущества получил "Днепр".

Во второй части игры хозяева продолжали контролировать матч, держа соперника на комфортной дистанции. "Запорожье" сбилось на индивидуальные действия американских защитников в нападении, но особого эффекта от такого баскетбола это гостям не дало.

"Днепр" закрыл все вопросы еще за полторы минуты до конца матча, когда меткие трехочковые Тимофеенко и Глебова поставили досрочную точку в этом матче.

Химик-Черкасские Мавпы 91:71 (17:18, 24:20, 26:17, 24:16)

Команда Виталия Степановского без сверхусилий обыграла гостей из Черкасс. Хозяева паркета сумели захватить небольшое преимущество в матче, однако команда Максима Михельсона постоянно была рядом и своего соперника в счете не отпускала.

Третий период обе команды начали ровно, однако уже на четвертой минуте игры преимущество южненцев в глубине состава дала о себе знать: в середине четверти преимущество хозяев составляло уже 8 очков.

"Черкасские Мавпы" пытались догнать своих соперников, однако игроки "Химика" действовали слаженно и удачно. Как результат – уверенная победа команды Виталия Степановского.

Одесса – Киев-Баскет 51:90 (13:22, 18:22, 8:29, 12:17)

До этого матча самый разгромный счет был зафиксирован в стартовой игре сезона, когда "Днепр" одолел "Соколов" с разницей в 38 очков, но "Киев-Баскет" превзошел это достижение на площадке УСК Одесса.

Начало игры очень легко далось гостям, которые убежали в счете на 10 очков и доминировали до начала второй четверти. После короткого перерыва неожиданно хороший отрезок для хозяев выдал состав: Ткачук – Мэйси – Носков – Браун – Холловэй, которые почти полностью отыграли отставание, но помешал Айнарс Багацкис.

Как только преследователи лидеров отделяла лишь одна меткая атака, тренер киевлян взял тайм-аут. После него защита киевлян снова стала для одесситов едва проходимой на длительное время, пока к ним не вернулась некоторая расслабленность. Если у хозяев можно было выделить Павла Крутоуса, Джеймса Хилла, то у хозяев площадки плохая игра в защите нивелировала все атакующие заслуги Брауна.

Надежду на то что-то изменится в третьей четверти быстро развеял рывок 8:0, следствием которого стала уже более двадцятиочкова преимущество команды Багацкиса. Кроме того, Макс Пустовзонов выдал очередь точных бросков по кольцам, которые еще в прошлом сезоне были для него домашними. Так третья четверть превратилась в разгром. Вероятно желание реабилитироваться за внеплановое поражение от "Химика" гнало гостей вперед, они не желали останавливаться даже когда достигли 30 очковой разницы.

"Одесса" терпит третье подряд и, наверное, самое досадное поражение на старте сезона.