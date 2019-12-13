Суркис определился с будущим Михайличенко в "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко останется на своем посту до конца текущего сезона.

Несмотря на крайне неудачные результаты команды, президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко. Об этом сообщает Tribuna.

Читайте также: Позорное поражение "Шахтера" и вылет "Динамо" могут оставить Украину без Лиги чемпионов 2021

56-летнему специалисту дадут возможность провести с командой полноценные зимние сборы и доработать до конца сезона. Выводы по поводу работы Михайличенко будут сделаны летом следующего года.

Напомним, что в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Лугано". Такой результат не позволил киевлянам выйти в плей-офф впервые за 8 лет и второй раз за историю клуба. Подопечные Михайличенко завершили свои выступления на третьем месте в группе.

"Динамо" осталось сыграть против "Десны" 15 декабря в рамках 18-го тура УПЛ. Эта игра станет завершающей для киевлян в текущем году.