Суркис жестко поговорил с футболистами "Динамо": Вы обманули меня (видео)

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Суркис жестко поговорил с футболистами "Динамо"
Суркис жестко поговорил с футболистами "Динамо" / fcdynamo.kiev.ua

Президент "Динамо" Игорь Суркис представил команде новый тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко. Во время представления новой тренерской команды Суркис жестко поговорил с футболистами.

Президент киевского клуба заявил, что футболисты подвели не только его, но и болельщиков.

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К сожалению, вы вместе со мной, как президентом клуба, обманули ожидания болельщиков. Не говоря о том, что вы обманули меня. Потому что я задал вам прямой вопрос: "Вы готовы к большим задачам?" Это выигрыш чемпионата и попадание в Лигу чемпионов. Но как мы видим сегодня – вы эти задачи выполнить не смогли,
– сказал Суркис.

После этого президент "бело-синих" представил нового главного тренера команды Алексея Михайличенко и его помощников.

В штаб Михайличенко вошли бывшие футболисты "Динамо" Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов (тренер вратарей).

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Свой первый официальный матч на посту главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко проведет 24-го августа. В рамках 4-го тура чемпионата Украины киевляне дома сыграют против "Олимпика".

Подробнее о новом тренере "Динамо" – читайте здесь.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Алексей Михайличенко
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