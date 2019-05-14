Свидетельница по делу скандальных российских футболистов Кокорина и Мамаева выпала из окна

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Екатерина Бобкова выпала из окна
Екатерина Бобкова выпала из окна / Instagram

Свидетельница по резонансному делу о драке с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова выпала из окна в Праге.

Бобкова выпала из окна пражской гостиницы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

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У пострадавшей диагностированы переломы таза и ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и другие повреждения. В данный момент она находится в состоянии искусственной комы.

Родственники и коллеги из московского ночного клуба, в котором работала Бобкова, объявили сбор средств. В ближайшее время к ней в больницу должна приехать родная сестра Татьяна.

Напомним, что Екатерина Бобкова отдыхала в ту роковую ночь вместе с футболистами и другими девушками. Она оказалась единственной, кто вступился за потерпевшего водителя Виталия Соловчука, которого избили спортсмены и их друзья в отеле "Пекин". В своих показаниях девушка подтвердила суду, что закрывала своим телом мужчину и умоляла прекратить избиение, "потому что жалко".

В чем обвинили Мамаева и Кокорина

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Теги: Новости России Новости Спорта Спорт Футбол
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