Свитолина анонсировала изменения в своей команде

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Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина сообщила о том, что в ее команде появятся новые специалисты. Сейчас теннисистка не называет, кто придет в команду, ведь переговоры еще ведутся.

По словам спортсменки, Эндрю Беттлс продолжит с ней работать. Беттлс работает с украинкой с ноября 2018 года.

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Будут изменения в моей команде. Добавятся люди. Пока идут переговоры, но вскоре объявим о нескольких специалистах, которые войдут в мою команду. Но Беттлс остается,
– цитирует Свитолину sportarena.

Элина Свитолина завершила сезон на 6-й строчке в рейтинге WTA. В 2019 году 25-летняя украинка заработала более 6 миллионов долларов призовых.

По уровню доходов Свитолина стала пятой в женском туре. В 2019 году Элина не выиграла ни одного турнира.

Свитолина 5 раз останавливалась в шаге от финала (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open). 3 ноября украинка проиграла финал Итогового турнира.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Елина Свитолина
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