Свитолина без проблем одолела россиянку на турнире в Китае

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/ElinaSvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не имела особых проблем в матче против россиянки Светланы Кузнецовой. Украинка уверенно победила соперницу в 1/8 финала на турнире в китайском Ухане.

Сам матч длился один час и 18 минут. При этом второй сет – всего 20 минут. А борьба на корте была в первом сете. Однако два подряд брейка позволили Свитолиной выйти вперед 5:2. Хотя в следующей атаке Кузнецова сделала обратный брейк. Но украинка довела сет до победы.

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Во втором сете Кузнецова взяла первый гейм. Зато Свитолина – следующие пять. А в конце довела игру до победы.

Элина Свитолина – Светлана Кузнецова 2:0 (6:4, 6:2)

В четвертьфинале Свитолина сыграет против победительницы пары Ван Цян – Элисон Риск.

Стоит добавить, что в 1/8 финала сыграет еще одна украинка Даяна Ястремская. Она встретится со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой.

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Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 канал
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