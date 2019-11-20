Свитолина бросилась защищать бойфренда после его поражения в Кубке Дэвиса: фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на критику своего бойфренда Гаэля Монфиса в Twitter.

Накануне Гаэль Монфис в первом матче Финала Кубка Дэвиса неожиданно проиграл 73-й ракетке мира Йосихито Нисиоке (5:7, 2:6).

Читайте также: Свитолина назвала главные проблемы украинского спорта

После матча в комментариях у португальского журналиста Хосе Моргадо один из болельщиков выразил сомнения в целесообразности пребывания Монфиса в составе сборной Франции. Ответ Элины Свитолиной не заставил себя ждать.

"Наверное потому, что он выиграл 12 из 15 матчей в Кубке Дэвиса", – написала украинка и напомнила фанату, что Монфис является действующим игроком из топ-10.

Сборная Франции по результатам жеребьевки попала в Группу А в финале Кубка Дэвиса. В первом поединке Жо-Вилфрид Цонга был сильнее, чем Ясутака Утияма, после чего очко японской команде в матче с Гаэлем Монфисом принес Йосихито Нисиока.