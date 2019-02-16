Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
Состоялась жеребьевка турнира WTA в Дубае, где выступят сразу три украинские теннисистки – Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Свитолина, действующая чемпионка турнира, получила шестой номер посева и начнет свои выступления во втором раунде, где встретится с победительницей матча Донна Векич – Онс Жабер.
Читайте также: Свитолина поднимется на одну позицию в обновленном рейтинге WTA
Цуренко в первом круге сыграет против Юлии Путивцевой. Счет в личных встречах этих теннисисток 1:2 в пользу представительницы Казахстана.
Ястремская начнет выступления матчем против испанки Гарбине Мугуруси, которую уже дважды побеждала в своей карьере, в том числе на турнире в Хуахине, где украинка стала чемпионкой.
Интересно, что согласно жребию, Ястремская и Свитолина могут сыграть между собой в третьем раунде соревнования.
Турнир в Дубае пройдет с 19 по 25 февраля. Призовой фонд составляет чуть меньше 3-х миллионов долларов.
Выбор редакции
-
Женская сборная Украины сыграет против России в матче за 3 место на чемпионате Европысегодня , 12:09
-
Биатлон: Кристиансен неожиданно победил в спринте в Солт-Лейк-Сити, украинцы за пределами топ-3015 февраля , 21:45
-
Свитолина в драматическом матче проиграла Халеп и не вышла в финал турнира в Дохе15 февраля , 17:51