Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае

Состоялась жеребьевка турнира WTA в Дубае, где выступят сразу три украинские теннисистки – Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Свитолина, действующая чемпионка турнира, получила шестой номер посева и начнет свои выступления во втором раунде, где встретится с победительницей матча Донна Векич – Онс Жабер.

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Цуренко в первом круге сыграет против Юлии Путивцевой. Счет в личных встречах этих теннисисток 1:2 в пользу представительницы Казахстана.

Ястремская начнет выступления матчем против испанки Гарбине Мугуруси, которую уже дважды побеждала в своей карьере, в том числе на турнире в Хуахине, где украинка стала чемпионкой.

Just in! The WTA draw for the #DDFTennis Championships 2019. Some great matches are coming up pic.twitter.com/UJs8wuKP0w — Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) 16 февраля 2019 г.

Интересно, что согласно жребию, Ястремская и Свитолина могут сыграть между собой в третьем раунде соревнования.

Турнир в Дубае пройдет с 19 по 25 февраля. Призовой фонд составляет чуть меньше 3-х миллионов долларов.

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