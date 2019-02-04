Свитолина и Цуренко тепло поздравили 18-летнюю Ястремскому с победой в Таиланде

Звездные украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко поздравили 18-летнюю украинку Даяну Ястремскому со вторым титулом WTA.

24 канал сообщал, что 3 февраля Даяна Ястремская выиграла престижный теннисный турнир в городе Хуахин (Таиланд). В третьем сете Ястремская уступала 2:5, но сумела переломить ход поединка и выиграть матч. Победу на турнире она посвятила матери, которая попала в больницу.

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"Так держать! Продолжай отличную работу", – написала Свитолина в своем Twitter-аккаунте.

"Поздравляю с большим достижением, Даяна! Большой успех!", – также с помощью Twitter похвалила юную украинку Цуренко.

В обновленном рейтинге WTA Ястремская поднялась на 34 место и стала самой молодой представительницей топ-40 мирового рейтинга.

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