Свитолина и Ястремская снова принесли Украине блестящую победу на Кубке Федерации

Даяна Ястремская и Элина Свитолина принесли сборной Украины победу в матче Кубка Федерации Украина – Хорватия.

В первом матче 19-летняя Ястремская в двух сетах победила Леу Боскович, которая занимает 300-е место в рейтинге WTA – 6:4, 6:4.

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Встреча длилась 1 час и 17 минут. За это время Даяна 2 раза подала навылет и допустила две двойные ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов. В свою очередь, хорватка обошлась без эйсов, сделала три "двойные" и выиграла 4 гейма на приеме.

Во втором поединке Свитолина разобралась с Яной Фетт (WTA №234) – 6:3, 3:6, 6:1.

Матч длился час и 50 минут. Элина неожиданно проиграла второй сет, но смогла собраться и выиграть решающий.

Заключительным поединком игрового дня станет парная дуэль Леся Цуренко и Катарина Завацкая противостоять Дарье Юрак и Яне Фетт. При общем счете 2:0 заключительная встреча противостояния турнирного значения уже не имеет.

Таким образом, сборная Украины заняла первое место в группе А и 8 февраля проведет решающий матч против сборной, которая выигрывает группу В, где выступают Италия, Эстония, Австрия и Греция.