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Свитолина и Монфис милым фото поздравили фанатов с Новым годом

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Элина Свитолина вместе с Гаэлем Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с Гаэлем Монфисом поздравили поклонников с Новым годом фото из Австралии.

Теннисисты поделились новыми фото из Брисбена, где будут открывать сезон-2020. Элина Свитолина сыграет в рамках турнира серии Премьер, а Гаэль Монфис выступит на командном чемпионате ATP Cup.

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Bring it on, 2020 ??‍♀️??‍♂️??

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Элина Свитолина попала в список самых титулованных теннисисток за период с 2010-го до 2019 года, она заняла 9 место в списке наиболее титулованных теннисисток десятилетия.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
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