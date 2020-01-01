Свитолина и Монфис милым фото поздравили фанатов с Новым годом

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с Гаэлем Монфисом поздравили поклонников с Новым годом фото из Австралии.

Теннисисты поделились новыми фото из Брисбена, где будут открывать сезон-2020. Элина Свитолина сыграет в рамках турнира серии Премьер, а Гаэль Монфис выступит на командном чемпионате ATP Cup.

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Элина Свитолина попала в список самых титулованных теннисисток за период с 2010-го до 2019 года, она заняла 9 место в списке наиболее титулованных теннисисток десятилетия.