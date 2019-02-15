Свитолина поднимется на одну позицию в обновленном рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остановилась в шаге от выхода в финал турнира в Дохе категории Premier, но поднимется в мировом рейтинге WTA.

Украинка обойдет немку Анжелик Кербер, которая также проиграла в полуфинале (против Элизе Мертенс 4:6, 6:2, 1:6), но защищала больше очков. В прошлом году немка вылетела в 1/4 финала, украинка – во втором круге, пишет Sport.ua.

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Интересно, что потенциальный выигрыш Свитолиной в полуфинале позволял ей выйти на четвертое место (выше Плишковой и Квитовой). Со следующей недели Элина будет защищать 470 очков за прошлогоднюю победу в Дубае и даже сохранения шестого места будет отличным результатом.

Также не забываем, что с понедельника на 23 место (+1) поднимется вторая ракетка Украины Леся Цуренко, установив тем самым личный рекорд. Даяна Ястремская сохранит 34 позицию.

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