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Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA, Ястремская потеряла пять позиций

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Элина Свитолина / twitter.com/ElinaSvitolina

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинги теннисисток после Australian Open. Изменили место в нем и украинки. В топ-100 остались только три из них.

Элина Свитолина не слишком удачно выступила на Australian Open. Она вылетела в третьем круге, уступив Гарбинье Мугурусе (и дошла до финала, где уступила 21-летней американке Софии Кенин). Несмотря на это, Свитолина смогла подняться в рейтинге на одно место. Она теперь на четвертой позиции.

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Зато Даяна Ястремская вылетела во втором круге соревнований. И опустилась в рейтинге WTA с 21-го на 26-е место. Потеряла четыре позиции и Екатерина Козлова. Она теперь на 87-м месте в рейтинге.

Екатерина Завацкая поднялась в рейтинге на четыре места, но только на 103-м месте. Продолжает падение Леся Цуренко. На этот раз она потеряла восемь мест и занимает 128-е место.

Что касается первой десятки рейтинга, то Эшли Барти сохранила за собой первое место. На второе место поднялась румынка Симона Халеп. Она обошла чешку Каролину Плишкову, которая опустилась на третье место. Первую пятерку замыкает Белинда Бенчич из Швейцарии.

Бьянка Андрееску сохранила за собой шестое место, на седьмое место с пятнадцатого в рейтинге поднялась победительница Australian Open София Кенин. На две позиции вверх поднялась Кики Бертенс. Серена Уильямс осталась девятой. А Наоми Осака упала аж на десятое место (перед тем она была четвертой)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Елина Свитолина Теннис
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