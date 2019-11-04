Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA, Ястремская и Цуренко тоже улучшили позиции

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина закончит 2019 года на шестой строчке рейтинга WTA. Всего в топ-100 будет сразу четыре украинки.

Напомним, Свитолина уступила в финале итогового турнира WTA первой ракетке мира Эшли Барти и не смогла защитить свой титул, который выиграла в прошлом году. Всего в 2019 году Свитолина не выиграла ни одного титула. Хотя за выход в финал Итогового турнира выиграла рекордные призовые за свою карьеру – 2,4 миллиона долларов.

Больше об этом: Свитолина впервые с 2012 года не выиграла ни одного титула в WTA-туре за сезон

Однако выход в финал турнира позволил украинке подняться на две позиции и занять шестое место в рейтинге WTA. С ним она и встретит Новый год.

Улучшили свои позиции и другие украинки Даяна Ястремская тоже поднялась на две позиции вверх и теперь на 22-м месте в рейтинге. Леся Цуренко улучшила свою позицию на одну ступень – 70-е место.

Зато опустилась в рейтинге Екатерина Козлова. Но несмотря на потерю сразу пяти позиций, она осталась в первой сотне – 89-е место.

Что касается второй сотни, то стоит отметить 110-е место Катарины Завацкой (+7 позиций), 155-е место Марты Костюк (-5 позиций) и 181-е место Ангелины Калининой (+8 позиций).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Леся Цуренко Даяна Ястремская Елина Свитолина Новости Спорта Спорт Теннис
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