Свитолина показала изысканный новогодний образ: яркое фото
Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина показала праздничный образ.
Спортсменка опубликовала фото на своей странице в инстаграме.
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На фотографии теннисистка позирует в изысканном вечернем платье и ярких туфлях-лодочках красного цвета. Образ хорошо подчеркивает подтянутую спортивную фигуру Элины.
Праздничное настроение,
– подписала фото Свитолина.
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