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Свитолина показала изысканный новогодний образ: яркое фото

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Элина Свитолина / Elle

Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина показала праздничный образ.

Спортсменка опубликовала фото на своей странице в инстаграме.

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На фотографии теннисистка позирует в изысканном вечернем платье и ярких туфлях-лодочках красного цвета. Образ хорошо подчеркивает подтянутую спортивную фигуру Элины.

Праздничное настроение,
– подписала фото Свитолина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festive mood

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Новости Спорта Теннис Елина Свитолина Спорт Стиль и мода
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