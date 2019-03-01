Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает находится в Дубае, где выступает ее любимый Гаэль Монфис.

32-летний француз уже вышел в полуфинал, где 1 марта, в 15:00, сыграет против Стефаноса Циципаса.

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На утренней тренировке француз работал со Свитолиной, которая в ОАЭ готовится к предстоящим турнирам в Индиан-Уэллсе и Майами.

Смотрите видео с тренировки Гаэля Монфиса вместе с Элиной Свитолиной

Интересно, что отношения Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса пока позитивнее складываются на карьере француза. В середине февраля Монфис выиграл турнир в Роттердаме, а в Дубае обеспечил себе возвращение в топ-20 рейтинга ATP.

Спорт 24 писал, что Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис снимали видео на турнире в Дубае, но экс-первая ракетка мира Роджер Федерер решил ворваться к ним и пошутить.

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