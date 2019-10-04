Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Китае

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира серии Premier Mandatory в Пекине. В четвертьфинале она проиграла Кики Бертенс.

В первом сете соперницы показали настоящую ожесточенную борьбу. Бертенс на старте повела 1:3, однако Свитолина сумела отыграть брейк. Поэтому все решалось на тай-брейке. Там успешнее оказалась голландская теннисистка.

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А уже во втором сете Свитолина полностью провалила игру. Она выиграла свою первую подачу, после чего позволила Бертенс дважды подряд оформить брейки. Затем ее соперница была впереди 1:5. Отыграть такую разницу Свитолина не сумела. В итоге поражение.

Элина Свитолина – Кики Бертенс 0:2 (6:7(6), 2:6)

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Елина Свитолина Спорт Теннис
Источник: 24 канал
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