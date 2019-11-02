Свитолина против Бенчич: видеообзор напряженной победы украинки

Элина Свитолина два года подряд выходит в финал Итогового турнира. На пути к решающей игре в 2019 году украинка одолела Белинду Бенчич.

Представительница Швейцарии, которая до этого дважды побеждала Элину, сумела навязать серьезную борьбу украинке и выиграть первый сет матча.

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Бенчич контролировала ход поединка в Шэньчжэне и играла очень уверенно. Однако в ее планы вмешался дискомфорт в ноге. Именно из-за него Белинда не смогла продолжить борьбу в третьей партии.

Элина Свитолина – Белинда Бенчич видеообзор матча

В финале Элина сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти. Австралийка в полуфинале победила чешку Каролину Плишкову.

Пути Барти и Свитолиной пересекались 5 раз и все матчи выиграла украинка.

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