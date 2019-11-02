Свитолина против Бенчич: видеообзор напряженной победы украинки

4 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/wta

Элина Свитолина два года подряд выходит в финал Итогового турнира. На пути к решающей игре в 2019 году украинка одолела Белинду Бенчич.

Представительница Швейцарии, которая до этого дважды побеждала Элину, сумела навязать серьезную борьбу украинке и выиграть первый сет матча.

Читайте также: Свитолина второй год подряд вышла в финал Итогового турнира

Бенчич контролировала ход поединка в Шэньчжэне и играла очень уверенно. Однако в ее планы вмешался дискомфорт в ноге. Именно из-за него Белинда не смогла продолжить борьбу в третьей партии.

Элина Свитолина – Белинда Бенчич видеообзор матча

В финале Элина сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти. Австралийка в полуфинале победила чешку Каролину Плишкову.

Пути Барти и Свитолиной пересекались 5 раз и все матчи выиграла украинка.

Это интересно: Свитолина установила несколько рекордов на Итоговом турнире

blog_ava
Россияне отправили два контейнера денег в Ливию, но их перехватили мальтийцы
сегодня
507
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свитолина против Бенчич: видеообзор напряженной победы украинки
сегодня 20:10 Свитолина против Бенчич: видеообзор напряженной победы украинки
Юрій Семенюк 4
"Десна" нанесла "Ворскле" 9-е поражение в чемпионате Украины: видео
сегодня 16:21 "Десна" нанесла "Ворскле" 9-е поражение в чемпионате Украины: видео
Михайло Гема 92
Малиновский стал лучшим футболистом "Аталанты" в октябре
сегодня 14:28 Малиновский стал лучшим футболистом "Аталанты" в октябре
Юрій Семенюк 46
ПСЖ проиграл аутсайдеру чемпионата, пропустив курьезный гол между ног: видео
сегодня 11:04 ПСЖ проиграл аутсайдеру чемпионата, пропустив курьезный гол между ног: видео
Юрій Семенюк 111
В украинском футболе впервые назначен пенальти с помощью VAR: видео
1 ноября 16:28 В украинском футболе впервые назначен пенальти с помощью VAR: видео
Юрій Семенюк 130
Новости
Больше новостей
Залиште відгук