Свитолина провела благотворительный вечер: за ужин с Кличко заплатили 21 тысячу долларов – фото

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Элина Свитолина / AusOpen

В субботу, 23 ноября, в Киеве состоялся благотворительный гала-вечер украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Первая ракетка Украины собрала гостей в загородном комплексе "Eauides Club". Как и анонсировалось, в рамках гала-вечера прошли благотворительные аукционы с лотами от мировых и украинских знаменитостей.

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Гости вечера, среди которых Леся Никитюк, Владимир Кличко, Екатерина Осадчая, Лилия Пустовит, поделились в соцсетях фотографиями с мероприятия.

По информации Sport.ua, одним из самых дорогих лотов, выставленных на аукционе, стал лот Владимира Кличко. За встречу и ужин с экс-чемпионом мира по боксу заплатили 21 тысячу долларов.

Среди других "спортивных" лотов вечера были футболка Роджера Федерера, в которой он играл на Уимблдоне, ракетка Рафаэля Надаля и мастер-класс игры в теннис от Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.


Благотворительный гала-вечер Элины Свитолиной / Фото: Скриншоты

Отмечается, что все вырученные на аукционе деньги пойдут на благотворительность.

Спорт24 писал, что Элина Свитолина объявила о создании благотворительного фонда Elina Svitolina Foundation. Благотворительный фонд Свитолиной заручился поддержкой организации Bush Tennis Center, которым руководят бывший президент США Джордж Буш и его жена Лора.

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Автор: Висент Луис
Теги: LifeStyle благотворительность Вимблдон Владимир Кличко Аукцион Елина Свитолина Леся Никитюк Бокс Новости Спорта Спорт Теннис
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