Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира на пути в четвертьфинал турнира в Дубае

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно преодолела 1/8 финала на турнире в Дубае (ОАЭ). Элина обыграла экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу.

Элина Свитолина – Гарбинье Мугуруса 2:0 (6:1, 6:2).

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В середине первого сета Свитолина трижды оформила брейк и разгромила свою соперницу со счетом 6:1. В активе испанки только выигранный гейм на подаче украинки.

Во второй партии Элине удалось дважды сделать брейк. Муругса же смогла взять только два гейма на своей подаче – 6:2 в пользу Свитолиной.

Поединок продолжался немного больше, чем час. За это время Свитолина дважды подала навылет и столько же раз допустила двойную ошибку.

Свитолина в четвертьфинале встретится с еще одной испанкой – Карлой Суарес Наварро. Сейчас 30-летняя теннисистка занимает 26 место в рейтинге WTA.

Отметим, что Мугуруса в Дубае выбила другую представительницу Украины. В 1/32 финала от Гарбинье пострадала Даяна Ястремская.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
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