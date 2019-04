Свитолина с бойфрендом показали свою совместную жизнь двух спортсменов: мотивирующее видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, опубликовали на своей инстаграм-странице видеонарезку о своей совместной жизни как спортсменов.

На видео звездная пара показала, как выглядят их тренировки и целом – подготовка к соревнованиям.

Читайте также: Свитолина с бойфрендом ведут совместную страницу в Instagram: романтические фото и видео

"Мы летим в Монако играть в теннис", – сказала Свитолина в видео. Там ее парень Монфис травмировал себе ногу.

Вероятно, Элина и Гаэль хотели передать в этом видео всю "палитру" эмоций и событий в жизни спортсменов. Там и радость, успех и пыл, одновременно – усталость, тяжелые тренировки, разочарование и даже боль.

В описании страницы звездной пары такая фраза: "We’re not perfect. We make mistakes. And we'll make more mistakes. And that's OK". Что в переводе означает: "Мы не идеальны. Мы делаем ошибки. И мы будем делать еще больше ошибок. И это нормально".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram