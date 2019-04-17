Свитолина с бойфрендом показали свою совместную жизнь двух спортсменов: мотивирующее видео

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Свитолина и Монфис
Свитолина и Монфис / instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, опубликовали на своей инстаграм-странице видеонарезку о своей совместной жизни как спортсменов.

На видео звездная пара показала, как выглядят их тренировки и целом – подготовка к соревнованиям.

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"Мы летим в Монако играть в теннис", – сказала Свитолина в видео. Там ее парень Монфис травмировал себе ногу.

Вероятно, Элина и Гаэль хотели передать в этом видео всю "палитру" эмоций и событий в жизни спортсменов. Там и радость, успех и пыл, одновременно – усталость, тяжелые тренировки, разочарование и даже боль.

В описании страницы звездной пары такая фраза: "We’re not perfect. We make mistakes. And we'll make more mistakes. And that's OK". Что в переводе означает: "Мы не идеальны. Мы делаем ошибки. И мы будем делать еще больше ошибок. И это нормально".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 канал
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