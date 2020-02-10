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Свитолина сыграла в теннис на крыше очень высокого небоскреба в Таиланде: видео

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Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina/

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина прибыла в Таиланд на турнир WTA. 11 февраля украинка сыграет матч 1/16 финала против Бибианы Схофс.

Зато в понедельник Свитолина приняла участие в медиа-мероприятиях. В частности, в Хуахине, где состоится теннисный турнир, Свитолина встретилась с журналистами на крыше небоскреба.

Достойно внимания: Сборная Украины несмотря на поражение Свитолиной вышла в плей-офф Кубка Федерации – видео

В своем инстаграме лучшая теннисистка Украины опубликовала фото и видео с мероприятия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On the top of #HuaHin @thailandopenhh

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Действующей чемпионкой турнира в Таиланде является украинка Даяна Ястремская. Элина Свитолина побеждала на турнире в 2017 году.

В этом году участие в турнире примет украинка Екатерина Бондаренко. Ее соперницей станет Магда Линетт.

Призовой фонд турнира в Таиланде составляет 251,750 долларов.

Отметим, что в Таиланде уже 32 человека заболели опасным коронавирусом.

Больше об этом: Коронавирус из Китая: последние новости

Свитолина, комментируя вспышку вируса, заявила, что теннисистов будут тщательно проверять в отеле.

По словам Свитолиной, в WTA внимательно занимаются вопросом коронавируса, чтобы обезопасить игроков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина
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