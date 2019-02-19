Свитолина удачно начала защиту титула на турнире в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла поединок второго круга турнира серии WTA в Дубае, где она является действующей чемпионкой. Украинка справилась с тунисской спортсменкой Онс Жабер в двух неполных сетах из-за травмы.

Онс Жабер – Элина Свитолина 0:2 (6:7, 0:4 отказ)

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Игра, которая длилась чуть менее полутора часов, завершилась со счетом 7:6 и 4:0. Во второй партии Жабер из-за травмы решила сняться.

Due to injury, Jabeur retires down 7-6(4), 4-0.@ElinaSvitolina moves into the @DDFTennis third round as a result pic.twitter.com/ZYmp2AKcYW — WTA (@WTA) 19 февраля 2019 г.

Ранее украинка Леся Цуренко также на отказе соперницы победила Юлию Путинцеву. 19 февраля она будет противостоять представительнице Китая Чжу Линь.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница пары между Гарбинье Мугурусой, которая ранее оставила позади Даяну Ястремскую, и Чжэн Сайсай.

Турнир в Дубае продлится до 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 2 828 000 долларов.

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