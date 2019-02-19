Свитолина удачно начала защиту титула на турнире в Дубае

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла поединок второго круга турнира серии WTA в Дубае, где она является действующей чемпионкой. Украинка справилась с тунисской спортсменкой Онс Жабер в двух неполных сетах из-за травмы.

Онс Жабер – Элина Свитолина 0:2 (6:7, 0:4 отказ)

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Игра, которая длилась чуть менее полутора часов, завершилась со счетом 7:6 и 4:0. Во второй партии Жабер из-за травмы решила сняться.

Ранее украинка Леся Цуренко также на отказе соперницы победила Юлию Путинцеву. 19 февраля она будет противостоять представительнице Китая Чжу Линь.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница пары между Гарбинье Мугурусой, которая ранее оставила позади Даяну Ястремскую, и Чжэн Сайсай.

Турнир в Дубае продлится до 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 2 828 000 долларов.

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Теги: Елина Свитолина Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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