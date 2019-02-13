Свитолина удачно стартовала на турнире в Катаре

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Qatar Total Open в Дохе. В матче 1/8 финала украинка обыграла Елену Остапенко из Латвии.

Свитолина достаточно уверенно начала игру, поведя в счете 3:0. Однако в седьмом гейме Остапенко отыграла брейк, после чего сравняла счет. Украинка выиграла два следующих гейма, занеся первый сет себе в актив.

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Вскоре после начала второго сета теннисистки обменялись брейками. Сделали они это и в конце встречи. Вот только на этот раз Свитолина выиграла дважды на подаче соперницы, в то время как Остапенко – только один раз.

Элина Свитолина – Елена Остапенко 2:0 (6:4, 6:4)

В четвертьфинале Элина Свитолина сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой, которая является 132-й в рейтинге WTA.

Стоить добавить, что на турнире в Дохе выступает еще одна украинка – Леся Цуренко. Она может сыграть против Свитолиной на стадии полуфинала. Однако для этого Цуренко перед тем в 1/8 финала следует обыграть экс-первую ракетку мира Симону Халеп. А также выиграть в четвертьфинале, как и Свитолиной.

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