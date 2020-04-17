Свитолина в компании звездных теннисистов сыграет на благотворительном турнире
Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в благотворительном турнире по виртуальному теннису. Компанию украинке на Mutua Madrid Open составят известные теннисисты.
Элина Свитолина, Александр Зверев, Диего Шварцман и Йоханна Конта присоединились к списку участников MMOpen, информируют организаторы мероприятия.
Смотрите также Свитолина показала, как правильно нужно качать пресс дома: видео
Также среди участников Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Гаэль Монфис и много других.
Деньги, заработанные на турнире, пойдут на благотворительность. Турнир пройдет с 27 по 30 апреля.
Сейчас все теннисные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Элина Свитолина сохраняет место в топ-5 сильнейших теннисисток планеты.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Это будет серьезный вызов, – пресс-атташе сборной Украины о последствиях карантинасегодня , 13:13
-
Как и где можно заниматься спортом во время карантинасегодня , 10:57
-
Бетербиев готов к бою с Усиком и назвал условие для поединкасегодня , 15:38
-
Шевченко может возглавить "Челси", даты финалов еврокубков и другие новости спорта 16 апрелясегодня , 08:05
-
Известный тренер готов возглавить украинский клубсегодня , 15:04
-
Украинские легкоатлеты не получат ежегодную финансовую помощьсегодня , 12:32