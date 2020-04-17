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Свитолина в компании звездных теннисистов сыграет на благотворительном турнире

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Элина Свитолина / 24 канал

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие в благотворительном турнире по виртуальному теннису. Компанию украинке на Mutua Madrid Open составят известные теннисисты.

Элина Свитолина, Александр Зверев, Диего Шварцман и Йоханна Конта присоединились к списку участников MMOpen, информируют организаторы мероприятия.

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Также среди участников Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Гаэль Монфис и много других.

Деньги, заработанные на турнире, пойдут на благотворительность. Турнир пройдет с 27 по 30 апреля.

Сейчас все теннисные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Элина Свитолина сохраняет место в топ-5 сильнейших теннисисток планеты.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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