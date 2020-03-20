Свитолина в соблазнительном виде показала зажигательные танцы в Tik Tok – видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые появилась в популярном Tik Tok. Теннисистка восхитила своих фолловеров ярким танцем.

Этим видео поделилась с фанатами Элина Свитолина в своем инстаграме.

Стоит увидеть Элина Свитолина поделилась видео, как поддерживать физическую форму во время карантина

Украинская теннисистка с пользой и в хорошем настроении проводит время в карантине. Свитолина приняла участие в танцевальном челлендже Vibe Tik Tok Challenge, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть.

Зажигательный танец в исполнении Элины Свитолиной

Украинская теннисистка также приняла участие в челлендже с жонглированием туалетной бумагой на теннисной ракетке. Элина Свитолина поделилась им с болельщиками в своей соцсети.

Также украинка Элина Свитолина выложила видео в своем инстаграме, призывая людей тренироваться вместе с ней. Такими упражнениями теннисистка заполняет перерыв, который стал вынужденным из-за распространения коронавируса.

Издание Forbes опубликовало свой традиционный рейтинг 30 under 30 (30 человек до 30 лет). Место в рейтинге получила и украинская теннисистка Элина Свитолина. Рейтинг составляют те знаменитости, которые покорили мир и сделали яркий прорыв в своей карьере.

Недавно Элина Свитолина стала победительницей престижного турнира в Монтеррее (Мексика). Это первый трофей Элины в новом году и 14-й титул WTA в карьере.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса до июня были отменены все теннисные турниры.

Пользователи интернета по всему миру соревнуются в этом конкурсе, придумывая все новые движения.

Зажигательные танцевальный челлендж

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