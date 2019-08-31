Свитолина в украинском противостоянии с Ястремской вышла в 1/8 финала US Open

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская разыграли путевку в четвертый круг основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

Элина Свитолина очень уверенно обыграла Даяну Ястремкую в украинском дерби на US Open. Счет матча в третьем круге турнира – 6:2, 6:0.

Читайте также: Звездная украинка неожиданно покидает US Open в первом раунде

Матч длился 55 минут. За это время Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 4 двойных ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. В свою очередь, Ястремская не сделала ни эйса, сделала 5 "двойных" и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, Свитолина выиграла свое второе украинское дерби на турнирах Grand Slam после встречи с Мартой Костюк в третьем раунде Australian Open-2018.

В 1/8 финала Свитолина встретится с девятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз, которая победила соотечественницу Софию Кенинов.

Отметим, что украинка третий сезон подряд сыграет в 1/8 финала US Open. В 2017 году она уступила на этой стадии как раз Киз, а в прошлом – Анастасии Севастовой. В Нью-Йорке Свитолиной еще ни разу не удавалось пробиться в четвертьфинал.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Даяна Ястремская