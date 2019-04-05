Свитолина вернет одну позицию в мировом рейтинге WTA

В поединках третьего круга на грунтовом турнире серии Премьер в Чарльстоне нидерландская теннисистка Кики Бертенс (6 WTA) уступила Марие Саккари (50 WTA) из Греции.

Таким образом, Бертенс не смогла защитить прошлогодний победу в Чарльстоне и в мировом рейтинге потеряет 410 очков, что опустит ее на седьмую позицию.

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В свою очередь, седьмая ракетка мира в текущем рейтинге украинка Элина Свитолина поднимется на одну ступеньку, и с 8 апреля станет шестой.

А уже в понедельник, 22 апрелем Элина Свитолина примет участие в выставочном турнире в немецком Штутгарте. Кроме украинки на этом турнире примут участие Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Белинда Бенчич, Ван Цян и Лаура Зигемунд.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пока восстанавливается после травмы, с которой боролась в течение последнего месяца. Элина объявила о паузе в выступлениях.

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