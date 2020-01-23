Свитолина вышла в следующий раунд Australian Open

Элина Свитолина вышла в 1/16 финала Australian Open. Во втором раунде Свитолина не без проблем сломила сопротивление 62 ракетки мира Лорен Дэвис.

Элина Свитолина – Лорен Дэвис 2:0 (6:2, 7:6)

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Ход матча

Соперницы спокойно начали поединок, выиграв по два гейма. При счете 2:2 Элина имела два брейк-пойнта и со второй попытки воспользовалась шансом отобрать подачу американки.

После того, как Свитолина защитила свою подачу, ей снова удалось сделать брейк и счет стал 5:2. 26-летняя Дэвис навязала борьбу в восьмом гейме, но украинка дожала американку и выиграла сет.

Во втором сете на корте шла более упорная борьба. В седьмом гейме Свитолина заработала 3 брейк-пойнта, но не воспользовалась ими. В следующем гейме уже Лорен добралась до брейк-пойнта и отобрала подачу Элины – 5:3.

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Свитолина проявила характер и сразу оформила обратный брейк и сравняла счет – 5:5. Далее украинка сделала еще один брейк и повела 6:5.

Однако американка не дала Свитолиной подать на матч, сделав обратный брейк. Свитолина оформила выход в 1/16 финала на тай-брейке, дожав американку – 8:6.

Следующей соперницей Свитолиной станет 26-летняя испанка Гарбинье Мугуруса. 32 ракетка мира 12 раз встречалась со Свитолиной: украинка получила 8 побед и 4 раза капитулировала.

Ранее Australian Open покинули четверо украинок: Даяна Ястремская вылетела во втором круге, а Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова не преодолели первый раунд.