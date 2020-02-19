Свитолина вместе с Монфисом посетили вечеринку в Дубае

На турнире WTA в Дубае состоялась традиционная вечеринка для участников соревнований. Элина Свитолина пришла на вечер в компании своего парня.

На вечеринке можно было увидеть Ким Клийстерс, которая возобновила карьеру после 8-летнего перерыва. В первом матче после длительной паузы бельгийская теннисистка уступила испанке Гарбине Мугурусе – 2:6, 6:7 (6:8).

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Добавим, что украинская теннисистка завершила борьбу в первом раунде на турнире в Дубае. Элина Свитолина проиграла Дженнифер Брэди из США – 2:6, 1:6.

Провальное выступление украинки принесло ей лишь 17 тысяч долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA, что позволит ей остаться в топ-6 лучших теннисисток мира.